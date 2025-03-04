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08:45, 4 марта 2025Россия

В российском регионе коллекторы пришли к наследникам павшего на СВО бойца

В Тюменской области коллекторы пришли к наследникам павшего на СВО бойца
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ялуторовском районе Тюменской области коллекторы пришли к наследникам павшего на СВО бойца и остались ни с чем. Об этом стало известно Ura.ru.

Выяснилось, что россиянин открыл кредитную карту «Тинькофф Банка» в мае 2023 года. Впоследствии по ней образовалась задолженность, отметили представители пресс-службы региональных судов.

«Компания обратилась в суд с требованием о возврате средств, однако ответчиками были наследники мужчины», — разъяснили в ведомстве. К тому моменту житель Тюменской области получил смертельное ранение на фронте.

Сумма долга составляла почти 256 тысяч рублей, однако эти деньги компания не получила. Согласно законодательству, если должник не вернулся с СВО, то его обязательства по кредитам аннулируются.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) участнику боевых действий на Украине отказали в выплате за ранение.

ЖЗЛ
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