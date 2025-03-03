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11:10, 3 марта 2025Россия

В России бойцу СВО отказали в выплате за ранение

В ХМАО участнику СВО отказали в выплате за ранение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) участнику специальной военной операции (СВО) отказали в выплате за ранение. Об этом сообщает прокуратура ХМАО в Telegram.

В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что солдат получил ранение на боевом задании. При этом в получении денег ему было отказано.

Прокурор в интересах военнослужащего обратился в суд. Восстановить справедливость удалось только после рассмотрения дела, отметили там. Помимо выплаты, боец получит компенсацию морального вреда.

Ранее власти Хакасии признали нехватку денег на похороны участников СВО. Об этом заявил председатель Верховного Совета республики Сергей Сокол. Он добавил, что власти региона в ближайшее время примут меры для исправления ситуации.

ЖЗЛ
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