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04:07, 14 апреля 2025Культура

Российская школьница попала в больницу после концерта рэпера

Mash: В Петербурге школьница попала в больницу после концерта рэпера Pyrokinesis
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге школьнице стало плохо на концерте рэпера Pyrokinesis (настоящее имя Андрей Федорович). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, девочку госпитализировали. Один из посетителей концерта рассказал, что ее состояние ухудшилось непосредственно во время выступления. Рэпер заметил это и попросил оказать ей помощь прямо со сцены.

Ранее в одной из школ на юго-западе Москвы охранник избил дубинкой 14-летнюю девочку. Мать учащейся отметила, что ее дочь пришла на тренировку по волейболу — занятия проходят на базе другой школы. Девочка, как утверждает родительница, могла проходить в учебное заведение по спискам, которые находятся у сотрудников охраны. Мать уверяет, что до этой ситуации никаких проблем не возникало.

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