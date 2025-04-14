Российские средства ПВО сбили 227 украинских беспилотников в зоне СВО

Минобороны: Российские средства ПВО сбили 227 украинских БПЛА в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 227 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что также удалось уничтожить шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, российская авиация нанесла поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов противника.

Помимо этого российские военные ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 137 районах, уточнили в Минобороны.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 13 апреля уничтожили 13 дронов над территорией России.

Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле тогда не поступало.