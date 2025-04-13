В Минобороны отчитались об уничтожении дронов над территорией России в течение ночи

МО РФ: Силы ПВО за ночь уничтожили 13 дронов над территорией России

В Минобороны России отчитались об уничтожении украинских дронов над территорией страны в течение ночи с 12 на 13 апреля.

В ведомстве уточнили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 13 беспилотников самолетного типа. Сообщается, что 12 аппаратов были сбиты над территорией Ростовской области и один — над Белгородской.

В ночь на 12 апреля силы противовоздушной обороны сбили 36 беспилотников над территорией России, рассказали в Минобороны. Наибольшее число дронов — 18 — сбили над Курской областью, еще 13 — над Ростовской. По два беспилотника было перехвачено над Орловской и Белгородской областями и еще одни над Краснодарским краем.

