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07:12, 12 апреля 2025Россия

В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь над территорией России беспилотников

МО РФ: В ночь на 12 апреля силы ПВО сбили 36 БПЛА над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на 12 апреля силы противовоздушной обороны сбили 36 беспилотников над территорией России. Это число раскрыли в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 11 апреля по 06:30 12 апреля.

Наибольшее число дронов — 18 — сбили над Курской областью, еще 13 — над Ростовской. По два беспилотника было перехвачено над Орловской и Белгородской областями и еще одни над Краснодарским краем.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что силы ПВО сбили несколько дронов в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах в ночь на 12 апреля. Также об атаке БПЛА рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он добавил, что в регионе дважды за ночь объявлялась ракетная опасность.

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