Над российским регионом за ночь сбили два дрона и дважды объявляли ракетную опасность

Клычков: В Орловской области сбили 2 БПЛА, дважды объявляли ракетную опасность

Над территорией Орловской области за ночь сбили два беспилотника, кроме того, дважды объявлялась ракетная опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков.

Он уточнил, что пострадавших и повреждений в результате ночной атаки дронов нет, ведутся проверки на местах происшествий.

«Участившиеся в последнее время провокации противника не достигнут своей цели», — подчеркнул губернатор.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах в ночь на 12 апреля.