Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:52, 12 апреля 2025Россия

ВСУ устроили воздушную атаку на российский регион

Слюсарь: В пяти районах Ростовской области уничтожили беспилотники ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В ночь на субботу, 12 апреля, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах, рассказал врио губернатора. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Ранее жителей многоквартирного дома в Аксае эвакуировали из-за угрозы детонации дрона, застрявшего в бельевых веревках. Никто не пострадал.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа объяснил президенту США самый быстрый способ прекратить конфликт на Украине. Что он предложил?

    В США развеяли заблуждение Запада о России

    ВСУ устроили воздушную атаку на российский регион

    В России предупредили Германию о последствиях поставок Taurus на Украину

    Жительница Курской области рассказала об угрозах ВСУ расстрелом из-за водки

    Житель Великой Новоселки рассказал о расправах ВСУ над людьми при отступлении

    Европу предупредили о невозможности создания системы безопасности без России

    Трамп обвинил одну страну в геноциде белого населения

    Призывавшая помогать ВСУ журналистка обжаловала статус иноагента

    Трамп после обследования рассказал о советах от врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше