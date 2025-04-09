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05:26, 9 апреля 2025Россия

В российском городе обнаружили застрявший в бельевых веревках дрон

Слюсарь: В жилом доме в Аксае обнаружен застрявший в бельевых веревках дрон
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотник самолетного типа застрял в бельевых веревках в многоквартирном доме в Аксае Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате падения дрона никто не пострадал, повреждений не зафиксировано. Слюсарь добавил, что жильцов дома эвакуировали из-за угрозы возможной детонации. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее Слюсарь проинформировал об отражении воздушной атаки в регионе. Он уточнил, что беспилотники были уничтожены в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.

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