В российском регионе сообщили об отражении воздушной атаки

Слюсарь: Силы ПВО отражают атаку на Ростовскую область

В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«С вечера уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах», — уточнил он.

По его словам, в результате падения обломков повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде, а также крыша дома в Донецке. Согласно оперативным данным, пострадавших нет, добавил Слюсарь.

Ранее взрывы раздались в небе над Каменском-Шахтинским в Ростовской области. Позднее Минобороны России сообщило об уничтожении четырех беспилотников над территорией региона.