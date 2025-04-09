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03:14, 9 апреля 2025Россия

В российском регионе сообщили об отражении воздушной атаки

Слюсарь: Силы ПВО отражают атаку на Ростовскую область
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«С вечера уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах», — уточнил он.

По его словам, в результате падения обломков повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде, а также крыша дома в Донецке. Согласно оперативным данным, пострадавших нет, добавил Слюсарь.

Ранее взрывы раздались в небе над Каменском-Шахтинским в Ростовской области. Позднее Минобороны России сообщило об уничтожении четырех беспилотников над территорией региона.

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