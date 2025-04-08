Над российским городом раздались взрывы

Mash: Три взрыва раздались в небе над Каменском-Шахтинским

Три взрыва раздались в небе над Каменском-Шахтинским в Ростовской области. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

«Со слов местных, примерно в 22:00 ПВО отработала по украинским БПЛА», — говорится в публикации. Отмечается, что перед этим жители российского города слышали характерный звук.

Ранее в аэропортах Саратова и Волгограда ввели план «Ковер». Как сообщил Telegram-канал SHOT, данные меры были приняты из-за украинских беспилотников в небе. Позже временные ограничения также ввели в аэропорту Ульяновска