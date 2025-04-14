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19:15, 14 апреля 2025Россия

Российский губернатор раскритиковал подчиненную за фотографию из Нью-Йорка

Гладков раскритиковал главу Белгородского района за фотографию из Нью-Йорка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал главу Белгородского района Татьяну Круглякову за фотографию из Нью-Йорка в презентации ко дню празднования 80-летия Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Во время оперативного совещания чиновница представила план празднования Дня Победы в виде презентации. Одним из мероприятий стала онлайн-акция «Повтори фото Победы», представленная на слайде фотографией «Поцелуй на Таймс-сквер», сделанной 14 августа 1945 года в Нью-Йорке.

Гладков отметил, что во Второй мировой войне принимали участие союзные войска, однако к 80-летию Победы следует опираться на хроники, касающиеся Советской армии.

«Поэтому у вас конкурс "Повтори фото Победы", и фотография с улицы Нью-Йорка, безусловно, одна из самых известных в мире, мне кажется, не самый правильный вариант в нашей с вами ситуации», — сказал губернатор.

Ранее Гладков отчитал обманувшего местного жителя чиновника. Поводом для критики со стороны руководителя региона стало непредоставление россиянину средств за поврежденный автомобиль.

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