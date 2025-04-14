Российский маньяк-душитель стал уборщиком в психиатрической больнице

Копейский маньяк Яиков стал уборщиком в психиатрической больнице

Копейский маньяк Вячеслав Яиков стал уборщиком в психиатрической больнице. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, Яиков более 15 лет находится на принудительном лечении в смоленской психиатрической больнице. В последнее время он не нарушал режим учреждения и научился писать. В связи с этим ему дали возможность работать уборщиком на территории больницы.

Родственники маньяка добиваются разрешения на встречи, но он еще представляет опасность и администрация отказывает.

В период с 2002 по 2003 год Яиков проживал в городе Копейске Челябинской области, где совершил расправу над шестью девушками. По итогам судебного процесса он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Ранее сообщалось, что мать российского маньяка-душителя рассказала о трудностях в воспитании сына.