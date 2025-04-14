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18:21, 14 апреля 2025Силовые структуры

Российский суд вынес приговор участнику украинского националистического батальона

В Ростове-на-Дону участнику украинского нацбата дали 12 лет колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии участника одного из запрещенных и признанных в России террористическим украинских батальонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Как установил суд, обвиняемый вступил в ряды Вооруженных сил Украины в рамках объявленной Киевом мобилизации. Позже добровольно перевелся в ряды националистического батальона, в составе которого принял участие в боях с российской армией на территории Донецкой народной республики (ДНР). В августе 2024 года Тивоненко в ходе боев, оказывая активное сопротивление, попал в плен.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ расправились со своим командиром, который вел переговоры с российской стороной, чтобы добровольно сдаться в плен.

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