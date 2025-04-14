Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:43, 13 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ зверски расправились с договаривавшимся о сдаче в плен командиром

ТАСС: ВСУ убили своего командира, который хотел сдаться в плен
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправились со своим командиром, который вел переговоры с российской стороной, чтобы добровольно сдаться в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Несколько дней назад нам стало известно, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был зверски убит на территории монастырского комплекса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадали и несколько сослуживцев погибшего, так как они также поддержали решение командира о сдаче в плен.

Ранее в плен под Часовым Яром сдались двое украинских военнослужащих. Они пояснили, что не видели никакого смысла в сопротивлении российским солдатам.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили сбор военных в месте удара ВС России в Сумах

    Симоньян рассказала о зависти Британии России

    Симоньян назвала срок завершения конфликта на Украине

    Фанаты группы «Кино» закрасили надпись в честь Паши Техника на стене Цоя

    На встречу по безопасности в Черном море приедут иностранные военные

    Губерниев высмеял Гашека за слова о русских корнях Гретцки

    Симоньян оценила действия Запада в отношении Украины

    Депутат Рады возложил ответственность за удар по Сумам на Зеленского

    В ходе операции «Поток» получившие множество ранений бойцы продолжали штурм

    Раскрыты подробности о проведении операции «Поток»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше