Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 14 апреля 2025Россия

Российский военный рассказал о влиянии Пригожина на его решение пойти на СВО

Военный с позывным Сэймур подписал контракт после просмотра видео Пригожина
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывший боец частной военной компании «Вагнер» рассказал, что решил подписать контракт после просмотра видео основателя ЧВК Евгения Пригожина. Об этом командир-наводчик артиллерийского дивизиона разведывательно-штурмовой бригады Святого Георгия с позывным Сэймур сообщил «Царьграду».

«Пришел в компанию после видео с Евгением Пригожиным, когда позади него лежало полсотни тел наших бойцов. Я увидел этот ролик и понял, что человек через глаза передает свое отношение к смерти этих людей. Он как отец. Вот он вышел в круг. Стоит нас 10 тысяч бойцов», — сказал военный.

Для Сэймура Пригожин стал «героем нашего времени». По его словам, основатель «Вагнера» многим людям дал второй шанс, чтобы они начали жизнь с чистого листа. Так он высказался о наборе бойцов из колоний.

Ранее командовавший на СВО 2500 заключенными вагнеровец с позывным БХ рассказал об отношении к ним Пригожина. Он отметил, что основатель ЧВК не отказывал бойцам из тюрем в помощи и делал для них все возможное.

Самолет с Пригожиным и командиром ЧВК Дмитрием Уткиным на борту потерпел крушение 23 августа 2023 года. Выжить никому не удалось.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о потере переданных Украине F-16 при невыясненных обстоятельствах

    На Западе назвали украинские F-16 устаревшими

    47-летней женщине с головной болью два года не могли поставить правильный диагноз

    На Западе усомнились в эффективности F-16 на Украине

    Стало известно об остающихся жить в подвалах Суджи десятках россиян

    Стала известна деталь наступления российских войск в Сумской области

    Российские военные 10 километров несли женщину-инвалида по минным полям ради ее спасения

    Захарова подтвердила визит иранской делегации в Москву

    Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару из-за торговых войн

    Власти российского региона предупредили о заминированных ВСУ кладбищах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше