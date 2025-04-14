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14:15, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

Симоньян нашла похвалу в словах Зеленского

Симоньян: Зеленский жалобой на влияние России хвалит ее информационную политику
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский жалобой на влияние России хвалит ее информационную политику, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Похвалу в словах президента Украины она нашла в посте, опубликованном в ее Telegram-канале.

«[Зеленский] хвалит нашу информационную политику. Ибо неча», — отреагировала Симоньян на заявление украинского лидера о том, что пророссийские нарративы влияют на политику США.

О том, что Зеленский пожаловался на влияние Москвы на политику Вашингтона, стало известно ранее 14 апреля. «Я считаю, что в США преобладают российские нарративы. (...) Огромное влияние информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков», — отметил он. Политик также выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может перерасти в мировую войну, если его не прекратить.

Перед этим Симоньян назвала срок завершения конфликта на Украине. Главред RT допустила, что это может произойти в 2025 году.

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