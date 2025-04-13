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23:32, 13 апреля 2025Интернет и СМИ

Симоньян назвала срок завершения конфликта на Украине

Симоньян допустила завершение конфликта на Украине в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян . Фото: Reuters

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, когда может закончиться конфликт на Украине. Об этом она высказалась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян назвала срок завершения конфликта на Украине и допустила, что это произойдет в 2025 году.

«Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой», — сказала она.

Ранее Симоньян оценила действия Запада в отношении Украины. По ее мнению, на данный момент Киеву не на что рассчитывать.

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