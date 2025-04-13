Симоньян назвала очевидным желание Запада дать заднюю по Украине

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала текущие действия стран Запада в отношении конфликта на Украине. Об этом она высказалась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян оценила действия Запада в отношении Украины и назвала очевидным желание стран дать заднюю по Украине. По ее мнению, на данный момент Киеву не на что рассчитывать.

«Все ведет к завершению войны. И они в общем-то дают заднюю, я имею ввиду Запад по сравнению с тем, как они вели себя все предыдущие три года, это довольно-таки очевидно», — подчеркнула она.

Ранее Симоньян предрекла превращение удара по Сумам в «новую Бучу». По ее мнению, «это будет сделано с большой поддержкой прессы и другой драматургией, чтобы впечатлить впечатлительного» президента США Дональда Трампа.