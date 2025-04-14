Синоптик объяснил появление буквы V над Москвой

Синоптик Ильин: Буква V над столицей появилась из-за двух самолетов

Жители Москвы увидели в небе большую букву V. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, таинственное явление объясняется взлетом самолетов. Таким мнением специалист поделился с «Вечерней Москвой».

Синоптик объяснил, что, скорее всего, этот след образовался в результате того, что два самолета пролетели в различных направлениях, но на одной высоте и в одно и то же время. По словам Ильина, каждый самолет имеет выхлоп, в котором содержится влага. Теплый воздух попадает в холодный воздух атмосферы, происходит конденсация влаги, образуются кристаллики льда и водяной пар, поэтому появляются следы в небе. Никакой мистики в этом явлении нет, уверен синоптик.

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