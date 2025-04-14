Сийярто раскрыл желание ЕК интегрировать Украину в ЕС без вступления в союз

Сийярто: ЕК предложила интегрировать Украину в ЕС без вступления в союз

Еврокомиссия (ЕК) предложила полностью экономически интегрировать Украину в Евросоюз (ЕС), не дожидаясь вступления страны в союз. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Еврокомиссар выступил с шокирующим предложением реализовать полную экономическую интеграцию Украины в ЕС, в общий рынок еще до ее вступления в ЕС», — раскрыл он.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не одобрит продолжение военной поддержки Украине на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Он отметил, что мир требует успешных мирных переговоров, а не поставок оружия.