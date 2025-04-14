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15:41, 14 апреля 2025Силовые структуры

СК возбудил дело в связи с обстрелом ВФУ российской электроподстанции

СК возбудил дело из-за обстрела ВФУ электроподстанции в Курской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело в связи с обстрелом Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) электроподстанции, расположенной в Железногорском районе Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело возбуждено по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

По данным следствия, 12 и 13 апреля военные ВФУ при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали электроподстанцию в Железногорском районе. В результате жители Железногорска и Дмитриева остались без электричества.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с обстрелом энергообъектов Вооруженными силами Украины.

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