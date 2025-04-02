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18:37, 2 апреля 2025Силовые структуры

Российские следователи возбудили дело после обстрела ВСУ энергообъектов Курской области

СКР возбудил дело о терроризме из-за удара ВСУ по энергообъектам Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) двух энергообъектов в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба главного военного следственного управления ведомства (ГВСУ СКР).

По данным следствия, 2 апреля украинские военнослужащие произвели целенаправленную атаку на энергетические объекты региона, что привело к значительным повреждениям.

2 апреля Минобороны России сообщало об ударе БПЛА ВСУ по подстанции филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в районе населенного пункта Клюква. Атака произошла 02:11 по московскому времени. В результате атаки электричества лишились более 1200 человек.

Вторая атака была зафиксирована спустя час — в 3:14. Из-за удара украинского дрона произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ. Без света остались более 300 потребителей Курского района.

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