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20:07, 14 апреля 2025Силовые структуры

Следствие завершило расследование дела похитившего 88 миллионов рублей застройщика

Завершено расследование дела главы «Ваккор» о хищении ₽88 млн по гособоронзаказу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Ваккор» Александра Божка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в 2020 году «Ваккор» при выполнении гособоронзаказа заключил многомиллионный контракт на проведение строительных работ на Сахалине. Божок занимался контролем за расходованием денежных средств. В 2022 году он потратил более 123 миллионов рублей на не связанные с исполнением контракта цели. Военные следователи наложили арест на его имущество на сумму более 65 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Божок направил более 88 миллионов рублей, выделенных на реализацию госконтракта, на погашение кредитных обязательств своей компании, при этом не выполнив обязательства по строительству объектов по гособоронзаказу. Государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

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