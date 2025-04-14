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06:15, 14 апреля 2025Бывший СССР

Солдаты ВСУ маскировали взрывные устройства в Курской области

ВСУ в Курской области маскировали взрывные устройства под рюкзаки и бутылки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир медицинского взвода мотострелкового батальона Дмитрий заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области маскировали взрывные устройства под бытовые предметы. Его слова приводит РИА Новости.

Военный сообщил, что солдаты ВСУ маскировали взрывные устройства под бытовые вещи, включая рюкзаки и бутылки. «Очень часто разбрасывают, в том числе и взрывчатку, замаскированную под обычные предметы», — подчеркнул он.

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По мнению Дмитрия, солдаты могут использовать тактику маскирования, чтобы российские бойцы не могли расслабиться и испытывали напряжение.

Российские военные освободили почти всю территорию приграничных районов Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соответствующая операция началась 8 марта.

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