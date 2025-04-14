Спецназ предотвратил вооруженное ограбление российской предпринимательницы

В Тольятти спецназ Росгвардии задержал готовившего ограбление уголовника

В Тольятти спецназ Росгвардии предотвратил готовившееся ограбление предпринимательницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, полицейские узнали, что местный уголовник планирует залезть в дом женщины и под угрозами заставить ее отдать все ценности. Сотрудники СОБР «Омега», устроили засаду возле дома. Они дождались, пока грабитель залезет внутрь и найдет деньги и украшения на сумму около 1,7 миллиона рублей, после чего задержали его.

У задержанного при себе был нож и похожий на пистолет предмет, которыми он планировал запугать хозяйку домовладения. На время расследования уголовного дела злоумышленник заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по факту приготовления к разбойному нападению.

Ранее в Татарстане сотрудники полиции задержали двух подростков, которые напали на 50-летнюю женщину в подъезде, отобрали у нее рюкзак и надругались над ней.