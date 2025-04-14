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14:37, 14 апреля 2025Мир

США закрыли России доступ к ряду данных системы здравоохранения

Правительство США закрыло России доступ к ряду данных системы здравоохранения
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Национальные институты здравоохранения США закрыли России доступ к ряду данных системы здравоохранения, что осложнит научно-исследовательскую деятельность для российских ученых. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Помимо России в список вошли Китай, Куба, Иран и Венесуэла. Решение было принято на основании указа, подписанного бывшим президентом США Джо Байденом в феврале 2024 года.

Отмечается, что в закрытых правительством базах медицинских и научных организаций хранится информация о гражданах, страдающих наркоманией и алкоголизмом, имеющих онкологические заболевания, а также болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Сергей Ткачев в разговоре с газетой пояснил, что современные фармразработки нередко основаны на комплексном анализе генома, транскриптома (совокупность всех транскриптов, РНК-молекул, присутствующих в клетке или ткани в определенный момент времени) и протеома (информация о белках, их структуре и т. д.) пациентов. Это, как он отметил, особенно важно при создании таргетных лекарств, например против рака.

Ученый объяснил, что ограничение доступа к таким массивам повышает издержки и усложняет научно-исследовательские работы в России. «В результате возникает риск, что мы будем вынуждены закупать готовые зарубежные препараты, что обходится дороже и уводит финансовые ресурсы за границу», — указал Ткачев.

В июне 2024 года сообщалось, что в России провели первые испытания революционной вакцины против всех видов рака и она показала хорошие результаты. Первое тестирование препарата провели на мышах, которым искусственно привили меланому.

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