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20:29, 14 апреля 2025Культура

Стал известен многомиллионный гонорар завирусившейся Кадышевой

Надежда Кадышева начала брать до 5 млн руб. за концерт на волне популярности
Андрей Шеньшаков
Надежда Кадышева

Надежда Кадышева. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар и райдер певицы Надежды Кадышевой. Об этом он рассказал в интервью порталу «Абзац».

Ансамбль «Золотое кольцо» Кадышевой просит доставить в гримерку воду, чай, кофе и фруктовую тарелку. Из еды — печенье и сушки. Алкоголя в райдере певицы и ее артистов нет. Что касается заработков коллектива, то, по мнению Дворцова, на них положительно сказалась молодая аудитория, которая начала слушать их композиции.

«Сейчас Кадышева зарабатывает до 5 миллионов рублей за мероприятие. Вирусный трек увеличивает гонорар любого артиста, она подтянула молодежь — пример для многих исполнителей. Возможно, она сама не ожидала, что песня получит отклик», — заявил продюсер.

Известно, что Надежда Кадышева со своим ансамблем «Золотое кольцо» переживает вторую волну популярности из-за песни «Плывет веночек», ставшей вирусной в социальных сетях.

Ранее стало известно, что ансамбль Кадышевой «Золотое кольцо» погасил долгов на 1,5 миллиона рублей.

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