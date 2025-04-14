Стало известно о победе украинской правозащитницы в ЕСПЧ против режима Зеленского

Нардеп Дубинский: Правозащитница Бережная выиграла суд ЕСПЧ против Зеленского

Украинская правозащитница Елена Бережная выиграла суд Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Политзаключенная режима Зеленского Елена Бережная выиграла в ЕСПЧ иск против Украины... Елена передает всем привет и призыв держаться и бороться», — написал нардеп.

Она была задержана в 2022 году по подозрению в госизмене. Суд назначил ей 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Александр Дубинский выразил мнение, что рост потерь украинской армии грозит обвалом фронта к лету. Он считает, что «ресурс» в лице украинской армии практически стерт