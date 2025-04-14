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03:42, 14 апреля 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли сроки обвала фронта ВСУ

Депутат Дубинский: Рост потерь и дезертирства в ВСУ грозит обвалом фронта летом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскрыл, что рост потерь украинской армии грозит обвалом фронта к лету этого года. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, «ресурс» в лице украинской армии практически стерт, на передовой остаются 250-300 тысяч человек.

«Еще 800 тысяч числится в армии, но 250 из них в СЗЧ, 250 на передовой, а судьба еще 300 тысяч неизвестна — это могут быть как скрытые под “пропавших без вести” потери, так и блатные тыловик», — отметил он.

Кроме того, Дубинский отметил, что ри темпах дезертирства в 15 тысяч человек в месяц и потерь в 10-12 тысяч через три месяца на передовой останутся меньше 200 тысяч, что «грозит обвалом фронта».

Ранее Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет предложить американскому лидеру Дональду Трампу альтернативный план по Украине. «При помощи Франции и Британии Зеленский предлагает Трампу продолжить войну — то есть, создает параллельный мирному проект, которым предлагает воспользоваться США, если у них не сложится с Росссией», — сказал он.

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