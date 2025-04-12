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21:59, 12 апреля 2025Бывший СССР

Зеленского заподозрили в подготовке к выборам на Украине

Депутат Дубинский заявил, что Зеленский готовится к выборам на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заподозрил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке к выборам. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.

«Зеленский вовсю готовится к выборам, несмотря на публичную ложь о том, что их не будет», — заявил он.

По словам Дубинского, за интеллектуальную составляющую предвыборной кампании отвечают экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Они должны создать избирательную технологию, адаптированную к текущей ситуации, утверждает депутат.

Он также отметил, что к процессу привлечены политтехнологи Дмитрий Цареко и Виктор Березенко. Парламентарий уточнил, что они известны продвижением концепции «разделения Украины на сорта и три части», что станет основой предвыборной риторики Зеленского. Что именно подразумевается под этой теорией, Дубинский не уточнил.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил начало подготовки к президентским выборам на Украине. Он добавил, что в настоящий момент она находится на самой ранней стадии. Позднее Стефанчук заявил, что проведение выборов на Украине после завершения военного положения потребует принятия отдельного закона, так как соответствующие положения отсутствуют в конституции страны.

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