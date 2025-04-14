Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:48, 14 апреля 2025Россия

Стало известно о новой попытке штурмовиков ВСУ просочиться в Белгородскую область

Две штурмовые группы ВСУ пытались просочиться в белгородскую Демидовку
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Две штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались просочиться в направлении Демидовки Белгородской области через лесные массивы. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Две штурмовые группы противника пытались просочиться через лесные массивы в направлении Демидовки — враг уничтожен на украинской территории», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что российские военнослужащие также наносят удары по украинским военным, которые пытаются прорваться в направлении Поповки Белгородской области. ВСУ, по информации канала, дважды пытались отступить на украинскую территорию. Две группы украинских военных были уничтожены с помощью российских беспилотников.

13 апреля стало известно, что ВСУ за сутки два раза ударили по объектам энергоинфраструктуры России в Белгородской области. По данным Минобороны, в результате обстрела энергообъекта в приграничье без электроснабжения осталось свыше 600 жителей в Шебекинском округе. Кроме того, после украинской атаки на энергообъект «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» из-за обрыва проводов в пролетах опор нет света в домах в селе Степное.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал удар по Сумам словами «совершили ошибку»

    Россиянам назвали способ защититься от болезней весной

    13-летняя российская школьница решила сделать селфи на железной дороге и поплатилась

    В Таджикистане произошло второе за сутки землетрясение

    Зеленский пожаловался на влияние России на политику в США

    ФСБ задержала двоих россиян за совершение и подготовку диверсий

    Советник Трампа ответил на оскорбление Маска фразой «называли и похуже»

    Стало известно о новой попытке штурмовиков ВСУ просочиться в Белгородскую область

    В Конгрессе США посоветовали Трампу подучить экономику

    17-летней россиянке сломали палец после возвращения с прогулки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше