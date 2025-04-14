Стало известно о новой попытке штурмовиков ВСУ просочиться в Белгородскую область

Две штурмовые группы ВСУ пытались просочиться в белгородскую Демидовку

Две штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались просочиться в направлении Демидовки Белгородской области через лесные массивы. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Две штурмовые группы противника пытались просочиться через лесные массивы в направлении Демидовки — враг уничтожен на украинской территории», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что российские военнослужащие также наносят удары по украинским военным, которые пытаются прорваться в направлении Поповки Белгородской области. ВСУ, по информации канала, дважды пытались отступить на украинскую территорию. Две группы украинских военных были уничтожены с помощью российских беспилотников.

13 апреля стало известно, что ВСУ за сутки два раза ударили по объектам энергоинфраструктуры России в Белгородской области. По данным Минобороны, в результате обстрела энергообъекта в приграничье без электроснабжения осталось свыше 600 жителей в Шебекинском округе. Кроме того, после украинской атаки на энергообъект «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» из-за обрыва проводов в пролетах опор нет света в домах в селе Степное.