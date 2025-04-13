ВСУ ударили по объектам энергоинфраструктуры в российском приграничье

Минобороны: ВСУ ударили по объектам энергоинфраструктуры в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки два раза ударили по объектам энергоинфраструктуры России в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что в результате обстрела энергообъекта в приграничье без электроснабжения осталось свыше 600 жителей в Шебекинском округе.

Также после украинской атаки на энергообъект «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» из-за обрыва проводов в пролетах опор нет света в домах в селе Степное.

До этого стало известно, что в Белгородской области украинские военные с дрона сбросили взрывчатку на автомобиль с водителем внутри.

Тогда мужчина получил минно-взрывную травму. Пострадавшему начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь, заверил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Еще раньше при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области пострадали полугодовалый ребенок и трое взрослых.

