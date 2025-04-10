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15:40, 10 апреля 2025Россия

В российском регионе ВСУ с дрона сбросили взрывчатку на автомобиль с водителем внутри

Гладков: В Белгородской области в результате атаки дрона ранен мирный житель
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) с дрона сбросили взрывчатку на автомобиль с водителем внутри. Мужчина получил ранения, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, происшествие зафиксировали на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка в Борисовском районе российского региона, который граничит с Сумской областью Украины.

Сообщается, что беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся легковой автомобиль. От удара дрона водитель получил минно-взрывную травму. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее стало известно, что при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области пострадали полугодовалый ребенок и трое взрослых. Взрывчатку на машину сбросили с дрона-камикадзе.

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