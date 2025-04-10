Полугодовалый ребенок и трое взрослых пострадали при ударе дрона ВСУ в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз: При ударе дрона ВСУ пострадали четыре человека

В Брянской области при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали трое взрослых и полугодовалый ребенок. Об этом сообщает губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Целенаправленный удар нанесен по мирным жителям Суземского района. Украинские нацисты с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района. К сожалению, пострадали четверо мирных жителей, в том числе и полугодовалый ребенок», — написал чиновник.

Всех пострадавших, по его словам, доставили в районную больницу, им окажут всю необходимую медицинскую помощь. Глава области также пообещал оказать необходимую материальную помощь.

В ночь на четверг, 10 апреля, ВСУ выпустили по России десятки беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 13 — сбили над Брянской областью. Еще 12 дронов перехватили над Калужской областью, 7 — над Курской, по 4 — над Белгородской областью и Крымом, по 1 — над Орловской областью и Московским регионом.