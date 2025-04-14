Строители нашли 150 римских солдат под футбольным полем

В Австрии во время ремонта футбольного поля нашли останки 150 римских солдат

В Австрии во время ремонта футбольного поля обнаружили братскую могилу. Об этом пишет Popular Mechanics.

Неожиданную находку сделали на окраине Вены, в районе Зиммеринг. Строители начали работы на футбольном поле, подлежащем реконструкции, и вскоре наткнулись на человеческие кости. На место пригласили археологов, которые начали раскопки. Вскоре стало понятно, что под полем расположена братская могила, где лежат останки римских солдат.

Всего в яме диаметром около пяти метров и глубиной всего 60 сантиметров ученые нашли останки около 150 мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, которых не стало в одно и то же время в конце I века нашей эры. На костях обнаружены многочисленные следы травм. При этом римляне обычно кремировали тела покойных; тот факт, что они просто оставили людей в братской могиле говорит о спешке. На основании этого исследователи сделали вывод, что в яме лежат солдаты, павшие в бою. По словам представителей Венского музея, могила может быть «свидетельством истории основания Вены».

Ученые считают, что могила появилась в этом месте после того, как германские племена напали на римский форт, стоявший в окрестностях нынешней Вены. Одержав победу, германцы основали поселение, известное как Виндобона, которое впоследствии стало Веной.

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