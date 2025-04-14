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19:37, 14 апреля 2025Ценности

«Тануки» подарит помирившимся бывшим пожизненное бесплатное обслуживание в ресторанах

Фото: Anastasiia Krivenok / Getty Images

Рестораны «Тануки» с 14 апреля по 15 мая запустят примирительный стол для бывших. В выходные дни за этим столом будет работать дежурный медиатор, который поможет помирить пары, находящиеся в ссоре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании.

В некоторых ресторанах будет работать «Стол переговоров». Первые три пары в разводе, которые захотят обсудить свои отношения, воссоздать семью и повторно вступить в брак, «Тануки» подарит бесплатное обслуживание на всю оставшуюся совместную жизнь.

Акция приурочена ко Дню бывших, который отмечается 14 апреля. Список ресторанов, в которых будет действовать «Стол переговоров», а также расписание приема медиаторов доступно на сайте «Тануки».

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