Токаев наградил казахстанских военных за одну миссию в Сирии

Токаев подписал указ о награждении военных за миротворческую миссию в Сирии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении военных за миротворческую миссию Организации Объединенных Наций (ООН) в Сирии на Голанских высотах. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера в своем Telegram-канале.

Сообщается, что лидер Казахстана «подписал Указ о награждении группы военнослужащих государственными наградами за образцовое исполнение воинского долга (...) в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах».

Военные из Казахстана находятся на международно признанной территории Сирии, где контроль за районом Голанских высот осуществляется под мандатом ООН. Всего там находятся 139 военнослужащих Вооруженных сил Казахстана. Они занимаются задачами по обеспечиванию режима прекращения огня.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности расширить сотрудничество с Европейским союзом. «Казахстан твердо привержен сбалансированной внешней политике, расширению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и основными организациями, включая ЕС», — рассказал лидер республики.