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12:58, 4 апреля 2025Бывший СССР

Третья страна ЕАЭС захотела сотрудничать с ЕС

Президент Казахстана Токаев заявил о готовности расширить сотрудничество с ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности расширить сотрудничество с Европейским союзом (ЕС). Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Казахстан твердо привержен сбалансированной внешней политике, расширению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и основными организациями, включая ЕС», — заявил он в ходе саммита Центральная Азия — ЕС.

Токаев также объявил, что ЕС всегда был для Казахстана важным партнером в сферах экономики, науки и образования.

Казахстан является страной — членом Евразийского экономического союза с 2014 года. Он является государством-основателем вместе с Россией и Белоруссией.

Ранее другой президент другой страны ЕАЭС — КиргизииСадыр Жапаров встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках саммита Центральная Азия — ЕС и отметил динамичное развитие взаимоотношений Бишкека с ЕС.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о невозможности Армении участвовать одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и ЕС. «Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть», — сказал он.

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