Трамп объявил о расследовании по пошлинам

Трамп пообещал оценить цепочку поставок электроники и полупроводников для пошлин

Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти страны проведут расследования, связанные с пошлинами, оценив всю цепочку поставок электроники и полупроводников. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

«Мы оценим полупроводники и всю цепочку поставок электроники», — говорится в сообщении.

Американский лидер также пообещал, что никто не «соскочит с крючка» из-за несправедливых торговых балансов и неденежных тарифных барьеров, которые другие страны использовали против США, особенно Китай.

Ранее Трамп заявил, что администрация не делала никаких исключений по тарифам для импортных товаров из КНР. Трамп прокомментировал торговые пошлины США для Китая и подчеркнул, что продукты подпадали под существующие 20-процентные пошлины за фентанил. Поэтому они переместились в «другую тарифную корзину».