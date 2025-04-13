Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:52, 13 апреля 2025Экономика

Трамп прокомментировал пошлины США для Китая

Трамп опроверг исключения США по пошлинам для Китая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация не делала никаких исключений по тарифам для импортных товаров из КНР. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп прокомментировал торговые пошлины США для Китая и подчеркнул, что продукты подпадали под существующие 20-процентные пошлины за фентанил. Поэтому они переместились в «другую тарифную корзину».

Материалы по теме:
Взаимная вражда США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Взаимная враждаСША и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
19 августа 2019
«Это разбойное нападение» США объявили TikTok угрозой и заставили подчиниться. Почему им это удалось?
«Это разбойное нападение»США объявили TikTok угрозой и заставили подчиниться. Почему им это удалось?
21 сентября 2020

«Никто не сможет соскочить с крючка за несправедливые торговые балансы и неденежные тарифные барьеры, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который на сегодняшний день относится к нам хуже всех», — сказал он.

Ранее Китай зеркально повысил импортные пошлины на товары из США до 125 процентов. В комитете по тарифам Госсовета КНР заявили, что крайне высокие пошлины Вашингтона на китайскую продукцию стали серьезным нарушением международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла.

2 апреля Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на продукцию из 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда государств пошлины достигли 30-55 процентов.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ зверски расправились с договаривавшимся о сдаче в плен командиром

    59-летняя актриса показала полуобнаженные ягодицы на пляже

    Богатым во Франции пригрозили увеличением налогов

    Мигранты не пускали российских посетителей в баню

    Трамп объявил о расследовании по пошлинам

    В Австрии потребовали отменить особые привилегии для украинских беженцев

    Российские войска вошли в село в ДНР

    Женщина сбежала из города с женихом дочери за несколько дней до свадьбы

    Раскрыты подробности о переговорах по Украине

    Россия обвинила Украину в отсутствии переговоров по урегулированию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше