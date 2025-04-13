Трамп прокомментировал пошлины США для Китая

Трамп опроверг исключения США по пошлинам для Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация не делала никаких исключений по тарифам для импортных товаров из КНР. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп прокомментировал торговые пошлины США для Китая и подчеркнул, что продукты подпадали под существующие 20-процентные пошлины за фентанил. Поэтому они переместились в «другую тарифную корзину».

«Никто не сможет соскочить с крючка за несправедливые торговые балансы и неденежные тарифные барьеры, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который на сегодняшний день относится к нам хуже всех», — сказал он.

Ранее Китай зеркально повысил импортные пошлины на товары из США до 125 процентов. В комитете по тарифам Госсовета КНР заявили, что крайне высокие пошлины Вашингтона на китайскую продукцию стали серьезным нарушением международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла.

2 апреля Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на продукцию из 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда государств пошлины достигли 30-55 процентов.