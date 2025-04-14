Трамп призвал лишить лицензии программу «60 минут» после интервью с Зеленским

Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии американскую программу «60 минут» после интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом политик заявил в своей соцсети Truth Social.

«Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают», — написал Трамп.

Реакция главы Белого дома последовала после выхода в эфир интервью с Зеленским. Украинский политик выступил против переговоров с Россией и обвинил Вашингтон в схожих с Москвой взглядах.

После эфира Трамп не упомянул Зеленского, но раскритиковал трансляцию, указав, что этот выпуск «превзошел все предыдущие».

Ранее президент Украины в эфире программы «60 минут» позвал американского лидера посетить страну и посмотреть на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей. По словам Зеленского, после визита Трамп «поймет, что сделал» президент России Владимир Путин.