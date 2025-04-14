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04:03, 14 апреля 2025Мир

Зеленский позвал Трампа на Украину

Зеленский позвал Трампа на Украину, чтобы посмотреть на людей
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский позвал американского лидера Дональда Трампа посетить страну, сообщает AFP со ссылкой на транскрипт интервью политика передаче «60 minutes», которое должно выйти позже.

«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей»,— сказал он. После визита Трамп «поймет, что сделал» президент России Владимир Путин, подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил, что западные страны недостаточно реагируют на российские ракетные удары по территории Украины. По словам политика, такие удары происходят практически ежедневно и по сути являются «террором», призванным заставить Киев отказаться от сопротивления.

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