Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:30, 14 апреля 2025Мир

Трамп заявил об ожидании «очень хороших предложений» по урегулированию на Украине

Трамп ожидает «очень хорошие предложения» по урегулированию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ожидает «очень хорошие предложения» по урегулированию на Украине. Об это сообщает Reuters.

«Полагаю, что очень скоро у вас будут очень хорошие предложения», — сказал он.

По словам американского лидера, все, что он хочет и может сделать, это попытаться остановить украинский конфликт. Он также отметил, что преуспевает в этом.

Ранее Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского и бывшего американского лидера Джо Байдена в начале украинского кризиса. Глава Белого дома подчеркнул, что политики допустили чудовищную ошибку, позволив этой трагедии начаться.

    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили удар по цели в центре Сум. Лавров заявил, что там была «очередная сходка» командиров ВСУ с западными коллегами

    В сети обругали присутствие Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на Coachella

    Подозреваемому в коррупции проректору российского медуниверситета изменили меру пресечения

    Зеленский подписал закон о скидке от военкомата при оплате штрафа

    Россиянка занялась продажей холодильника и неожиданно нашла сокровище

    В России оценили опасность 200-килограммового дрона ВСУ

    Опровергнут миф о пользе стакана воды с лимоном по утрам

    Попросившая у Путина гражданство журналистка из Канады объяснила причины этого поступка

    Трамп заявил об ожидании «очень хороших предложений» по урегулированию на Украине

    Стало известно о рассмотрении запроса посла Дамаска на убежище

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше