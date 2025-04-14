Трамп заявил об ожидании «очень хороших предложений» по урегулированию на Украине

Трамп ожидает «очень хорошие предложения» по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ожидает «очень хорошие предложения» по урегулированию на Украине. Об это сообщает Reuters.

«Полагаю, что очень скоро у вас будут очень хорошие предложения», — сказал он.

По словам американского лидера, все, что он хочет и может сделать, это попытаться остановить украинский конфликт. Он также отметил, что преуспевает в этом.

Ранее Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского и бывшего американского лидера Джо Байдена в начале украинского кризиса. Глава Белого дома подчеркнул, что политики допустили чудовищную ошибку, позволив этой трагедии начаться.