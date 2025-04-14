Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале конфликта на Украине

Трамп: Зеленский и Байден позволили начаться конфликту на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший американский лидер Джо Байден позволили начаться конфликту на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Президент Зеленский и Лживый Джо Байден допустили чудовищную ошибку, позволив этой трагедии начаться. Было множество способов предотвратить ее. Но это уже в прошлом. Сейчас нужно остановить все это, и срочно. Очень грустно», — написал он.

По словам Трампа, он, в отличие от Байдена, не имеет никакого отношения к конфликту на Украине, но усердно работает над тем, чтобы остановить его.

Ранее Зеленский позвал Трампа посетить Украину. По словам украинского лидера, тогда глава США «поймет, что сделал» президент России Владимир Путин.