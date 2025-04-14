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06:10, 14 апреля 2025Мир

Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена

Трамп: Конфликт на Украине является войной Байдена, которую нужно остановить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт является войной бывшего лидера США Джо Байдена, а он пытается ее остановить для спасения многих жизней. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он прилагает все усилия для урегулирования конфликта.

«Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене... Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней», — отметил политик и подчеркнул, что нужен мирный договор.

Ранее Трамп назвал причину украинского конфликта. По его словам, вопрос членства Украины в НАТО стал отправной точкой кризиса.

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