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21:17, 14 апреля 2025Мир

Трампу предложили радикальный план по Украине

Журналист Джей: Трамп должен приехать в Москву для решения конфликта на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу следует приехать в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы разрешить конфликт на Украине. Такой радикальный план в статье для журнала Strategic Culture предложил британский журналист Мартин Джей.

«Если Трамп действительно хочет получить Нобелевскую премию в этом году, ему лучше поторопиться и сделать единственную практическую вещь: самому приехать в Москву. Разговор напрямую с Путиным может быть единственной дорогой вперед», — пишет он.

По его мнению, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог не справляются с задачей урегулирования на Украине. При этом Трампу, отметил Джей, следует отказаться от всяких сделок с украинским президентом Владимиром Зеленским, что приведет к серьезным политическим переменам на Украине.

Ранее Трамп установил дедлайн по прекращению огня на Украине. «Я установил дедлайн по прекращению огня для Путина», — сказал Трамп, не назвав точную дату дедлайна.

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