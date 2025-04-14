Трамп установил дедлайн по прекращению огня на Украине

Трамп установил России дедлайн по прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставил России дедлайн по прекращению огня на Украине. Об этом сообщает C-SPAN.

«Я установил дедлайн по прекращению огня для [президента России Владимира] Путина», — сказал Трамп.

Уточняется, что американский лидер не назвал точную дату, когда наступит дедлайн.

Ранее Трамп заявил, что в скором времени ожидает «очень хорошие предложения» по урегулированию на Украине. Он также отметил, что преуспевает в вопросах, связанных попыткой остановить украинский кризис.