Трамп установил дедлайн по прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставил России дедлайн по прекращению огня на Украине. Об этом сообщает C-SPAN.
«Я установил дедлайн по прекращению огня для [президента России Владимира] Путина», — сказал Трамп.
Уточняется, что американский лидер не назвал точную дату, когда наступит дедлайн.
Ранее Трамп заявил, что в скором времени ожидает «очень хорошие предложения» по урегулированию на Украине. Он также отметил, что преуспевает в вопросах, связанных попыткой остановить украинский кризис.