Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:51, 14 апреля 2025Мир

Трамп установил дедлайн по прекращению огня на Украине

Трамп установил России дедлайн по прекращению огня на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставил России дедлайн по прекращению огня на Украине. Об этом сообщает C-SPAN.

«Я установил дедлайн по прекращению огня для [президента России Владимира] Путина», — сказал Трамп.

Уточняется, что американский лидер не назвал точную дату, когда наступит дедлайн.

Ранее Трамп заявил, что в скором времени ожидает «очень хорошие предложения» по урегулированию на Украине. Он также отметил, что преуспевает в вопросах, связанных попыткой остановить украинский кризис.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп установил дедлайн по прекращению огня на Украине

    Евросоюз подготовит план отказа от российского топлива к маю

    Один из самых богатых людей в мире отправил невесту в космос. Вот как он ее встретил

    Огромные шершни-убийцы захватили остров

    Назван способ выявить скрытую проблему с алкоголем с помощью четырех вопросов

    Лавров заметил в администрации Трампа разумных людей

    Доктор Мясников призвал россиян сделать одну вещь при укусе клеща. Какую?

    Проникшие в дом отца участника СВО грабители арестованы

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала откровенное декольте

    Работница мебельной фабрики отказалась раскрыть Путину размер своей зарплаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше