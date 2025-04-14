У нюхающего грязные носки мужчины развилась тяжелейшая грибковая инфекция

Daily Mail: Привычка нюхать грязные носки вызвала у китайца инфекцию легких

В Китае у мужчины средних лет развилась тяжелая грибковая инфекция легких из-за отвратительной привычки нюхать свои грязные носки. Его историей заинтересовалось издание Daily Mail.

Проживающий на юго-западе Китая офисный работник обратился в больницу с жалобами на сильный кашель, который не давал ему спать по ночам. Препараты от кашля, продающиеся без рецепта, не помогли ему решить эту проблему. Обследование выявило у мужчины признаки тяжелой инфекции в правом легком. Для уточнения диагноза врачи провели ему бронхоскопию — процедуру, при которой с помощью тонкого и гибкого инструмента забираются образцы из внутренней части горла. Результаты исследования показали аспергиллез — заболевание легких, которое вызвала разновидность плесени, размножающейся во влажных помещениях.

Во время опроса китайца с целью узнать, где он мог заразиться, было установлено, что он часто нюхал свои грязные носки. Медики проверили этот предмет одежды и обнаружили, что на них действительно содержался штамм плесени, которым и заразился мужчина. После курса лечения противогрибковыми препаратами он был выписан из больницы домой.

Специализирующийся на респираторных заболеваниях врач Ло Ху объяснил, что при длительном ношении в обуви образуется замкнутое, влажное и теплое пространство, в котором легко размножаются грибки. «Если вы понюхаете носки, зараженные их спорами, они могут попасть в нижние дыхательные пути через рот и нос. Если иммунитет снижен, это может привести к таким заболеваниям, как грибковая пневмония», — уточнил он.

Ранее женщина узнала, что больна, во время фитнес-тренировки. Занимаясь на тренажере, который имитирует греблю, она отвела руки назад и почувствовала боль в груди, после чего отметила странное ощущение бурления в организме.