Участник батальона «Айдар» предстанет перед судом в ЛНР

В ЛНР перед судом предстанет участник батальона «Айдар»

В Луганской народной республике (ЛНР) участник батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Он арестован. Все материалы переданы в суд.

По данным следствия, фигурант вступил в 24-й батальон территориальной обороны «Айдар». С января 2019 года он участвовал в боевых действиях и принуждал жителей ЛНР «отказаться от волеизъявления о самоопределении». В Попасной обвиняемый принимал участие в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике суд приговорил к 12 годам колонии Олега Догу, участника «Айдара».

